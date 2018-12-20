曾雄踞敘利亞伊拉克　ISIS地盤如流沙逝於掌心　能捲土重來嗎

美國周三（19日）宣布已成功擊潰極端組織ISIS，開始撤回駐敘利亞美軍，標誌美軍反恐行動進入另一個階段。 ISIS曾一度佔領伊拉克和敘利亞大片土地，並「立國」自稱為「伊斯蘭國」。但多年來受各方夾擊下，如今已喪失絕大部分「國土」的控制權。 組織雖已元氣大傷，但曾效力麾下的聖戰士仍苟延殘喘，近年甚至轉打游擊戰，將戰線由中東地區轉移到歐洲大陸。難怪有人質疑美國撤軍為錯誤的決定，或會給予ISIS死灰復燃的機會。

勢力殆盡 反恐戰步入尾聲

四年過去，ISIS曾經擁有的「國土」已所剩無幾，現掌控僅及初時1%的土地。多個重要城市包括拉馬迪（Ramadi）、摩蘇爾（Mosul）、ISIS「國都」拉卡（Raqqa）等相繼光復。據估計，目前僅餘1,500至2,000名武裝份子駐紮於敘利亞城鎮Hajin。

聯合國估算，自2014年起，最少逾3萬平民因恐怖主義、暴力和武裝衝突而喪生。學者和推動和平人士組成的組織Iraq Body Count更指，平民死亡人數高達超過7萬。

在戰火不絕的情況下，不少黎民百姓被迫離開家園，另覓安居之地。迄今最少有660萬敘利亞人於國內流離失所，另外有560萬人逃往國外，在土耳其、黎巴嫩、約旦等地，還有歐洲多國如德國及法國等尋求庇護。

美國總統特朗普曾多次表明有意從敘利亞撤軍，但礙於幕僚反對而一直未有成事。（路透社）

武裝份子潰散 改打游擊戰

ISIS面對「國土」流失，已是回天乏力，但在敘利亞和伊拉克，仍分別有1.4萬和1.71萬ISIS武裝份子散落兩國各地。聯合國專家估計，利比亞和阿富汗亦分別有最多約4,000名ISIS成員。甚至遠至東南亞、西非、埃及西奈半島（Sinai）、也門、索馬里和薩赫勒（Sahel）也有ISIS的縱影。

在伊拉克和敘利亞，很多武裝份子已經改變策略，紛紛返回自己原先的根據地，以炸彈襲擊、暗殺和綁架的形式延續戰事，又嘗試重建他們的網絡。

法國斯特拉斯堡（Strasbourg）聖誕市集上周二（11日）發生槍擊恐襲。疑兇父親表示兒子認同極端組織ISIS的信條。圖為當地民眾悼念恐襲死者。（路透社）

戰線轉移歐洲 人人也可是恐怖份子

ISIS面臨擊潰之際，眾多來自伊拉克和敘利亞國外的戰士陸續離開戰火集中地。紐約策略情報機構蘇凡中心（Soufan Center）在2017年10月進行的研究發現，有約5,600名戰士已返回家鄉。當中涉及全球33個國家，其中900人返回土耳其，約1,200人返回歐盟國家，如英國、德國和法國。

這群重返本國的恐怖份子，對當地安全會構成一定的潛在危機。過去數年，法國巴黎、尼斯（Nice）、英國倫敦、德國柏林等地紛紛成為極端主義份子的目標。

如此同時，局勢亦發展出另一種令人心寒的恐怖主義模式：每個人也可能是恐怖份子。組織的意識形態啟發不少人在歐洲等地發動恐襲。施襲者未必與恐怖組織有直接聯繫，但卻受極端主義薰陶，並承繼聖戰者的身份。他們大多以「孤狼」單人犯案模式襲擊，叫人更防不勝防。

《中東報》（Asharq Al-Awsat）最近發表的評論指出，與蓋達組織（al-Qaeda）有聯繫的武裝份子未來有可能與ISIS達成合作，為全球安全帶來另一波危機。ISIS雖已處於窮途末路，但如果國際間未能就中東地區問題得出共識，ISIS仍有可能捲土重來。