【華為風波】穆迪：中加關係惡化　加國大學或陷財政危機

近月中加關係因孟晚舟被捕事件急轉直下。投資評級機構穆迪指出，若加拿大與中國的外交爭議導致後者不再鼓勵留學生赴加求學，加拿大三所最大的大學將面臨資金緊縮危機。

穆迪報告指出，加拿大國際學生的學費遠高於本地學生學費，據加拿大統計局報告，2018年國際學生每年平均學費約為2.7萬美元，為本地學生四倍，這已成為加國學校關鍵的收入來源。若中加關係持續惡化，恐怕會讓中國赴加留學生數目大減，直接影響加國大學財政。

加拿大與沙特阿拉伯2018年8月發生外交糾紛，沙特隨即暫停對赴加留學生頒發獎學金。當時安大略大學委員會預計會損失數千萬美元，這尚未包含當地學生在住屋和生活消費對整體經濟的損失。

穆迪警告，中國赴加留學生數目為沙特的15倍，若中國當局採取同樣舉措，對加拿大學校的影響將更為劇烈。穆迪的資料顯示，2018年有超過7.7萬名中國學生留學加拿大，目前中國學生佔多倫多大學（University of Toronto）國際學生人數的三分之二、 加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）三分之一以上，以及加拿大麥基爾大學（McGill University）的近四分之一。穆迪指出，中加關係惡化，將為這些大學帶來信貸風險。

（綜合報道）