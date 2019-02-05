【華為孟晚舟被捕】44%加拿大受訪者：杜魯多處理中加關係不善

加拿大權威調查機構安格斯・里德研究所（The Angus Reid Institute）上周五（2月1日）公布的民意調查結果顯示，44%加拿大受訪者認為總理杜魯多（Justin Trudeau）在處理中加關係方面表現不好，認為他領導的政府不夠強硬，需採取更有力的行動。29%受訪者認為他做得對。 來到「孟晚舟事件」對加拿大人來說有多嚴重，受訪者在這個問題上看法相當一致，92%認為它「頗嚴重」，或是「非常嚴重」。

加拿大應美國要求，2018年12月1日拘捕在溫哥華轉機的華為副董事長孟晚舟。她分別在12月7日及11日出席保釋聆訊，並在第二次聆訊中獲准在接受監察以及交保1000萬加元的情況下。但她有可能被引渡至美國。美國上周一（1月28日）宣布，正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。由於美國提出引渡的要求，她下次出庭日期由2月6日延至3月6日，時間為香港時間3月7日凌晨2時。

美國正式提出引渡孟晚舟的要求後，加拿大司法部有30天時間審理，決定是否授權美方引渡她。加拿大法院需審視美方引渡理據是否充足，以及考慮是否在加拿大境內起訴她。如法官認為美國引渡理據不足，她將會獲釋。

孟晚舟事件發生後，中加關係迅速變僵。加拿大有3名公民被捕，其中兩人仍在中國被扣。

加拿大權威調查機構安格斯・里德研究所（The Angus Reid Institute）上周五（2月1日）公布1700受訪者的調查結果。受訪者都是安格斯・里德論壇（Angus Reid Forum）的會員。最新民調結果顯示，多數受訪者認為他導致中加關係惡化，惟在1月底的調查中，差不多比數的受訪者同意加拿大拘捕她。

是次調查想嘗試找出一個問題的答案，就是該國民眾如何將「加拿大與中國發展經濟的潛力」與「中國被指人權紀錄不好」兩件事協調。這也是渥太華政府一直以來掙扎其中的議題。當受訪者被問及「交易與投資機會」以及「人權與法治」哪一樣比較重要時，62%選擇人權。那些選擇以貿易行先的受訪者，則更傾向認為杜魯多處理中加關係表現不佳。