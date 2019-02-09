加拿大爆司法醜聞　杜魯多疑曾施壓司法部　助國內巨擘免遭檢控

司法獨立是不少國家及地區繁榮發展的要素之一，一向被視為奉行司法獨立的加拿大近日卻爆出司法獨立醜聞。 加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）周四（7日）報道，總理杜魯多（Justin Trudeau）涉嫌向前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控，後者在拒絕妥協後被降職。杜魯多同日否認指控，形容有關報道不實。

SNC-Lavalin被指2001年至2011年間為取得利比亞政府合約，涉嫌行賄當地政府數百萬元，加拿大警方2015年對此立案調查。

《環球郵報》引述消息人士報道，SNC-Lavalin它自2017年多次與杜魯多政府就補救協議（remediation agreement）談判，這種協議類似認罪協商（plea bargaining）。SNC-Lavalin的代表及說客與聯邦官員、國會議員及總理辦公室高級人員合計會面逾50次。

經過該公司派員遊說後，政府在2018年的預算案中列入一刑法的修正案，讓企業罪案都能做「補救協議」的談判，情況類似美國及英國。不過刑事檢控專員（director of public prosecutions）羅塞爾（Kathleen Roussel）在2018年10月告訴SNC-Lavalin，就該公司案件談判補救協議是不恰當。3個月後王州迪便被調職。

報道指王州迪一直承受總理辦公室的巨大壓力，更被當局告知應以大局為重。王州迪在2019年1月的內閣改組中，被降職擔任退伍軍人事務部長，杜魯多則提拔拉梅蒂（David Lametti）接任。

杜魯多同日回應指，報道內容不實，一再強調從沒指示王州迪或拉梅蒂：「現任或前任司法部長，都沒有因為我或我的辦公室任何人就此事作出決定。」王州迪則表示自己無法就此作出評論。加拿大反對派認為事件觸及法治核心，希望總理辦公室能交代事件以釋除公眾疑慮。

（綜合報道）