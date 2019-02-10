敘利亞庫爾德武裝SDF與ISIS展開「終極一戰」

美國支持的敘利亞民主軍（SDF）上周六（9日）宣布，已向極端組織ISIS在敘利亞東部的僅餘勢力地區進攻，形容是殲滅ISIS的「最終一戰」。

美國領導聯軍過去數月的空襲支援下，目前ISIS已被封鎖在敘利亞東部代爾祖爾（Deir al-Zor）接近伊拉克一帶的兩條村莊內。

敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）發言人巴利（Mustafa Bali）表示，SDF過去10日停火，讓超過2萬平民逃離該區。他表示，現時區內可能有多達600名富有經驗的聖戰士，他形容戰鬥將會是「最終一戰」並且非常猛烈。

SDF一名高級官員哈利勒（Redur Xelil）表示，希望在2月底完全收復該區。他警告ISIS在此戰後仍會繼續造成重大和嚴重的安全威脅。

極端組織ISIS在2014年佔領敘利亞和伊拉克大片領土，但隨着組織在2017年失去對敘利亞重鎮拉卡（Raqqa）和伊拉克城市摩蘇爾（Mosul）的控制，組織已逐漸潰敗。除了代爾祖爾外，ISIS現時在敘利亞西部仍佔有小片地區，遭敘國政府軍包圍。

路透社引兩名美國保安消息人士稱，華府的高級專家強烈地認為，ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）仍然在世，並且可能匿藏在伊拉克境內。

（綜合報道）