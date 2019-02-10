【英國脫歐】文翠珊承諾2月27日舉行國會辯論

英國距離3月29日的脫歐大限，尚餘不足2個月。首相文翠珊承諾在脫歐前再舉行國會辯論，希望為對歐盟展開的談判爭取更多時間。 財政部首席秘書卓慧思（Liz Truss）表示，相信她可以就脫歐協議有關北愛爾蘭邊境的部分與歐盟達成共識。

脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）周一（11日）將與歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）會面，討論改變脫歐協議中關於「補底方案」（backstop）的部分。文翠珊則準備在周三（13日）向國會更新關於脫歐談判的進展，並在之後一日讓國會議員發表意見。

房屋、社區及地方政府大臣博敬誠（James Brokenshire）周日（10日）表示，如果最新的方案仍未獲得下議院同意和通過，文翠珊會承諾在2月27日讓國會有另一場辯論的機會。

文翠珊上周四（7日）到比利時布魯塞爾與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，她尋求歐盟同意修改脫歐協議，但對方即時拒絕。雖然雙方合照時一度「面燶燶」，但兩人亦同意在2月底前再見面。

財政部首席秘書卓慧思表示，相信文翠珊能與歐盟達成新共識。她表示，反對英國留在歐盟的關稅聯盟中。

工黨上周提出支持文翠珊的五大條件，包括與歐盟建立永久和全面的關稅同盟、與歐盟建立單一市場緊密結合等，獲歐盟發聲表示方案「有希望」。

（路透社／英國廣播公司）