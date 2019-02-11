維吾爾族詩人被指死於「再教育營」　中國官媒播出片段反駁

撰文：梁凱怡
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著名維吾爾族詩人兼音樂家黑伊特（Abdurehim Heyit）早前被指死於「再教育營」；中國國際廣播電台（China Radio International）土耳其頻道周日（10日）發放黑伊特的片段，反駁有關說法。
Abdurrehim Heyit ölmedi, Türkiye Dışişleri’nin #Xinjiang iddiaları asılsız. Abdurrehim Heyit’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. https://t.co/cqmcyeVS2s @TC_Disisleri @TurkEmbBeijing @anadoluajansi @trthaber @ntv @cnnturk @Hurriyet @Postacomtr #AbdurrehimHeyit pic.twitter.com/hFryakReEr— CRI Türkçe (@CRI_Turkish) 2019年2月10日
片段據稱於周日拍攝，一名自稱為黑伊特的男子表示，自己因為違反國家法律而要接受調查，強調目前健康狀況良好，沒有受到任何虐待。
維吾爾人權項目（Uyghur Human Rights Project）主席蒂爾凱爾（Nury Turkel）向英國廣播公司（BBC）稱，片段部分方面「有可疑」，質疑其真偽。他認為，中國政府發放有關片段，證明北京的確受到壓力需要作出回應。
土耳其外交部上周六（9日）發表聲明，敦促中國關閉新彊的「再教育營」。聲明指中國囚禁了數以百萬名維吾爾族人在集中營中實施「再教育」，是人道的重大恥辱。中國駐土耳其大使館周日（11日）反駁，強調中國在新疆的行動是基於反恐，要求土耳其收回不實指控，並採取措施消除惡劣影響。
（英國廣播公司）