【豬年2019】英國倫敦有巡遊表演　慶祝農曆新年

英國倫敦周日（10日）在著名地標特拉法加廣場（Trafalgar Square）及唐人街舉行春節慶祝活動，迎接中國農曆豬年，場面十分熱鬧。

在倫敦街頭，數千民眾冒着細雨沿街觀賞熱鬧的中國新年巡遊表演，一起慶祝農曆新年。現場鑼鼓喧天，不僅有團體表演舞獅，亦有傳統舞龍活動。

巡遊活動由特拉法加廣場，一直到唐人街。這個一年一度的慶祝活動，始於30年前唐人街一個小型社區活動，現時已變成亞洲以外、全球規模最大的農曆新年活動。2018年，就有70萬人到索霍區（Soho）迎接農曆新年。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示：「幾十年來，當地華裔一直在為我們城市的經濟、社會及文化貢獻，他們為倫敦成為世界上最偉大的城市做出巨大貢獻。」

Chinese New Year celebrations in London. Great Atmosphere despite the rain. pic.twitter.com/xeRkWR1M4i — Sarah Hayward (@sarahhayward25) 2019年2月10日

riot of colour at #yearofthepig #chinesenewyear parade #londoncny #london pic.twitter.com/njaedImOXn — Andrew Fraser (@cartoonsidrew) 2019年2月10日

（倫敦旗幟晚報）