【委內瑞拉政變】馬杜羅啟動史上最大規模軍演

委內瑞拉政局持續動蕩，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周日（10日）宣布啟動「安戈斯圖拉戰役200周年」（200th anniversary of the historic Battle of Angostura）軍事演習，這是委國有史以來規模最大的一次軍演。

馬杜羅周日抵達米蘭達州（Miranda），參觀今次軍演的各種軍事裝備，包括委內瑞拉國家武裝部隊使用的俄製火箭發射器。他強調，軍演將持續至周五（15日），是委內瑞拉200年以來規模最大的軍事演習。

這位總統續指，委內瑞拉將投資先進武器，使士兵、軍人及民兵擁有最為現代的武器，軍隊將裝備包括匕首、最先進導彈等武器。

#EnFotos 📸 | Así dio inicio el jefe de Estado @NicolasMaduro a los Ejercicios Militares #BicentenarioDeAngostura2019 pic.twitter.com/HZNXCdRLSR — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 2019年2月10日

他1月25日曾表示，軍隊演習期間將擊退模擬入侵者，並提高軍方保衛國土、海岸及航道的能力。「我們的軍隊使我們的國家無懈可擊，完全有能力對抗任何踏上委內瑞拉領土的侵略者。我們必須（時刻）準備保衛委內瑞拉。」

（綜合報道）