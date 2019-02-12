新西蘭航空飛上海班機被迫折返　傳涉台灣稱謂

新西蘭航空公司（Air New Zealand）一班上周六（9日）深夜由奧克蘭出發前往上海的NZ289班機因發覺沒有中國的降落許可，起飛5小時後折返，帶着270名乘客回到奧克蘭（Auckland）。新西蘭媒體報道，事件起因是外交原因，航空公司在申請降落的文件中，忘記修改台灣的稱謂。 中國外交部發言人華春瑩周一在例行記者會上引述網上相關消息，指這架飛機由於臨時調配不當，未獲得目的地落地許可，飛行途中自行決定回程。她建議提出這問題的記者，向民航部門及新西蘭航空公司查詢詳情。

新西蘭新聞網站Stuff周二（12日）引述消息人士報道，這班機的證件內容有暗示「台灣是國家」的敘述。中國2018年曾予以警告，又要求公司移除相關敘述，不過據說有人忘記處理。

涉事證件源自新西蘭民航局（Civil Aviation Authority），而且新西蘭航空公司在申請允許這班機飛往中國時需要這個文件。消息人士指出，中國非常清楚地列出具體問題，不過問題並沒得到解決。消息人士也說，航空公司應從政治角度看待處理文件之事，實際上卻沒有這麼做。

新西蘭民航局對報道提及的事件經過表示異議，但未有提供更多詳情。

是次「客機行大運」事件，令近月跟中國關係變僵的新西蘭政府備感頭痛。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）2017年上任以來一直未能說明何時訪華。她周一（11日）表示，客機回程事件不涉及政治。

新西蘭2018年11月底被揭阻止國內電信商採用華為5G設備，政府雖澄清說是出於科技技術原因，但有意見認為，該國是跟隨美國之後，加入抵制中國電訊商華為產品的行列。

（聯合早報／Stuff）