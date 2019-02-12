馬來西亞前首相納吉布涉洗黑錢案　辯方申請押後審訊獲批

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）本於周二（12日）就「一馬案」10條貪污控罪出庭受審。它們都與納吉布被指從一馬發展公司（1MDB）前子公司SRC International挪用4200萬令吉有關。但州上訴庭在最後一刻，即周一（11日）下午宣布暫停聆訊。 納吉布上周五（8日）重新被控3項洗黑錢罪名，這3宗案件已從地方法院轉至吉隆坡高等法院審理。惟納吉布的辯護律師就案件轉移的技術問題提出上訴。上訴法院法官認為，審訊需延到至上訴開始獲得審理才能繼續。

吉隆坡高等法院法官納茲蘭（Mohd Nazlan Mohd Ghazali）周一（11日）批准總檢察長湯米（Tommy Thomas）的申請，按照刑事程序條文把案件轉至高等法院審理。

檢方指出，由於3宗洗黑錢案與納吉布其他控罪有關，沒必要把案件分開不同級別的法院審理。納吉布面臨的最新控罪包括2014年7月8日涉嫌透過其馬來西亞銀行私人戶口進行違法交易，涉及金額高達4700萬令吉（約9048萬港元）。如果罪名成立，最高罰款500萬令吉和最高監禁5年。

納吉布自2018年5月下台後，一直身陷「一馬案」之中。他目前面臨多達42宗控罪，當中包括貪污、濫權等，他否認全部控罪。

納吉布其中一名律師辛格（Harvinderjit Singh）表示，新的審訊日期尚未設定。檢方一位刑事律師V Sithambaram稱，希望上訴僅需1至2周來處理。