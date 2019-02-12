【強徵勞工】日韓關係惡化　日本擬推反擊措施

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日本及韓國政府因為二戰強徵勞工賠償、慰安婦及海上衝突等問題，兩國關係急轉直下。共同社上周四（7日）引述日韓關係消息人士透露，日本政府已經多次警告韓國，若日本企業在新日鐵住金案及二戰強徵勞工賠償等問題有實際損失，日方可能會採取對抗措施。報道指出，此舉旨在強調在不違反《日韓請求權協定》的情況下加強對韓國政府施壓。

共同社引述消息指，日本自2018年12月下旬多次警告韓國，指韓方若無視《請求權協定》，日韓關係將無法維繫，並指若企業有實際損失，日方可能採取對抗措施。報道指出，日方可能會上調韓國進口商品關稅，考慮召回日本駐韓大使回國，還會探討設置包括第三國委員的仲裁委員會，預料日韓關係將進一步陷入泥沼。

韓國最高法院2018年10月裁定，日本企業新日鐵住金公司需向4名在二戰期間遭強徵勞役的韓國人，每人賠償1億韓圜（約70萬港元）的損失；並在11月宣判，三菱重工需向10名二戰期間強徵奴役的勞工受害者及遺屬賠償。

日本就裁判結果反應甚大，外務省不僅召來韓國駐日大使抗議、外相河野太郎更特意致電韓國外長康京和表達不滿。日方認為，日本在1965年建交簽署《韓日基本條約》時，在簽署《請求權協定》中表明韓國放棄對日本就日佔時期及二戰期間的索償，因此不接受韓國索賠要求。

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（共同社）

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