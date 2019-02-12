【強徵勞工】日韓關係惡化　日本擬推反擊措施

日本及韓國政府因為二戰強徵勞工賠償、慰安婦及海上衝突等問題，兩國關係急轉直下。共同社上周四（7日）引述日韓關係消息人士透露，日本政府已經多次警告韓國，若日本企業在新日鐵住金案及二戰強徵勞工賠償等問題有實際損失，日方可能會採取對抗措施。報道指出，此舉旨在強調在不違反《日韓請求權協定》的情況下加強對韓國政府施壓。