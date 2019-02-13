【一分鐘看世界】特朗普談判籌碼、華府再停擺？文翠珊以退為進

早晨，今天是2月13日，星期三。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普談判籌碼
美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財長姆努欽（Steven Mnuchin）周二（12日）抵達北京，準備在周四和周五（14至15日）與中方展開高級別貿易談判，務求趕及在3月1日限期屆滿前達成協議。即使面對如此威脅，美國本土的消費市場卻好像從來沒受貿易戰影響。美國亦同時在南海及華為問題上，再度「時機巧合」地施壓。不少評論都將此解讀成對貿易談判的負面訊息，其實然否？（按此閱讀更多）
美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財長姆努欽（Steven Mnuchin）周二（12日）抵達北京，準備在周四和周五（14至15日）與中國國務院副總理劉鶴展開高級別貿易談判。（路透社）
華府再停擺？
美國結束經歷史上最長停擺後，一班「月光族」仍元氣大傷，而兩黨代表周一（11日）磋商邊境保安撥款。會後共和黨表示，雙方已達成初步協議。據指，協議包括撥款以興建「垂直鋼板條」，而不是實體圍牆。特朗普在集會中，亦重申修建美墨邊境圍牆的立場，更稱「無論如何都要興建」。面對眼前兩黨提交的協議，特朗普在兩難之中又會如何取捨？（按此閱讀更多）
美國兩黨代表周一（11日）繼續磋商邊境保安撥款。會後共和黨表示，雙方已達成初步協議，有望避免政府周六（15日）再度陷入停擺。（路透社）
文翠珊以退為進
歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周一（11日）重申，歐盟不會重啟英國脫歐協議談判。他促請英國首相文翠珊（Theresa May）考慮接納工黨的建議，與歐盟建立永久關稅同盟。英國《太陽報》報道，多名政府內閣成員相信，文翠珊準備在2019年夏天辭職，以保留發言權，阻止前外相約翰遜（Boris Johnson）登上相位……（按此閱讀更多）
中澳新冷戰
居於澳洲的中國富商黃向墨被澳洲政府駁回入籍申請，並撤銷居留權。據悉，澳洲政府是在情報部門建議下，以黃向墨「個人聲譽不良」等理由，做出相關決定。澳洲政府首次將旅居當地多年的華人驅逐出境，引發華人社區震盪……（按此閱讀更多）
加泰獨派清算
加泰羅尼亞獨立運動的12名領袖周二（12日）於西班牙馬德里最高法院開始受審。他們被指於2017年10月非法宣布加泰獨立，干犯叛亂、煽動叛亂及挪用公款等罪行。自治政府前主席普伊赫德蒙特（Carles Puigdemont）表示，審訊是對西班牙民主及司法制度的考驗……（按此閱讀更多）
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