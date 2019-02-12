美政府僱員憂再停擺　婦人稅局打工16年　戶口僅剩60.8元

美國2018年底因圍牆撥款問題政府局部停擺35日，這場歷來最長的政府「自制」癱瘓，曝露出美國社會一個赤裸裸的事實，即大部分美國人都是「月光族」，甚至靠「卡冚卡」的方式過日子，其中包括45歲、在稅局就職16年的伊瓦拉（Vicki Ibarra）。 伊瓦拉因為突然停工負上巨債無力償還，復工3星期還未恢復「元氣」，如今面對周六（16日）可能第二次停擺，對此大感惆悵。

78%美國全職員工屬月光族

根據美國求職網站CareerBuilder數據，78%的美國全職員工都處於「長期糧尾」，薪金僅夠日常開支，包括部分高收入人士。

美國聯儲局研究指出，40%美國成年人一旦工作遇上什麼「冬瓜豆腐」，要為額外400美元（約3120港元）找數，他們必須透過變賣私人物品或借錢才能應付這筆開支，即使是入職多年的公務員亦不例外。20%成人根本無力償還每月所有開支。

《華盛頓郵報》報道45歲稅局職員伊瓦拉的困境。她在政府工作16年，獨力撫養兩名子女及助養一名侄女。12月底開始的35日停擺可謂令她及家人一下子墮入深淵。

美國政府二度停擺危機：45歲、在稅局就職16年的伊瓦拉（Vicki Ibarra）因為政府停擺35日一下子無力償還排山倒海的帳單，她曾在網站籌款舒困。（網頁截圖）

月入2.3萬港元 信用卡只還「Mean Pay」

伊瓦拉說這次停擺，是她自18歲以來經歷第一次沒有糧出，麻煩接踵而來。她的汽車因為逾期未付款被銀行扣押；上網服務被截斷；兩張信用卡帳單未繳款；屋租帳單亦遲交了3星期。

當美國總統特朗普一度揚言，只要國會一日不批出圍牆撥款，停擺可能持續數月甚至數年，伊瓦拉甚至變賣了睡床，以勉強支撐下去。及至政府終於宣布重開，她的儲蓄戶口存款只剩7.8美元（約60.8港元）。

伊瓦拉月入大概2.3萬港元，生活一直捉襟見肘，她形容過去多年即使「刷爆」信用卡，她至少能夠償還最低付款額。但這次確是無計可施。

美國政府二度停擺危機：美國總統特朗普堅持要求就興建美墨圍牆撥款，民主黨反對，結果導致政府局部停擺35日。1月26日特朗普宣布通過臨時撥款恢復政府運作至2月15日。（Getty Images）

商務部長問為何不借錢 只能求助「大耳窿」

伊瓦拉一向慣於自食其力，掙扎了良久才敢撥打電話向朋友借錢，但他們全部都沒有額外的3000美元（約2.3萬港元）可以借出。

當政府結束停擺，她終於收到1900美元（約1.5萬港元）的補發薪金，總算可以結算部分帳單。但要向銀行贖回汽車，首先必須繳付3200美元（約2.5萬港元），面對「死線」迫近，伊瓦拉唯有向銀行求助。

有心人只要到眾籌網站隨使搜尋一下，都能找到跟她想似的求助個案。只是身在政府高位、本身是富翁的美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）想法還是相當「離地」。他曾對財困的公務員建議說：「無錢用，為何不去借錢？」伊瓦拉真的有去銀行嘗試貸款，卻被告知其信用評級過低，貸款不獲批核。銀行職員反而建議她去利息驚人的「發薪日貸款」（Payday loans）借錢。

美國政府二度停擺危機：美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）1月24日出席活動時建議財困的公務員向銀行借錢，被批評言論「離地」。（視覺中國）

先使未來錢還是加薪太慢？

以上故事發生在不少美國人身上，經濟分析師哈姆里克（Mark Hamrick）認為，是次政府停擺向美國人發出一個警號，「必須將緊急儲蓄作為更重要的優先事項。」

美國人這種「窮忙族」的生活，或許有人會怪罪於他們向來「先使未來錢」的透支消費習慣。但另一名經濟分析員古爾德（Elise Gould）則認為，美國工人的「牙力」在80年代開始不斷被磨蝕，資方權力擴大；工資增長緩慢等等環境因素，以至許多家庭需要借錢渡日。

隨着第二次停擺危機迫近，儘管周一（11日）傳來國會達成邊防撥款初步協議的好消息，有望阻止第二次停擺發生，但是對於伊瓦拉這種「手停口停」的政府僱員而言，特朗普一日未簽署撥款法案，這數天他們仍然會繼續寢食難安。

（綜合報道）