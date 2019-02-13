【中美貿易戰】美媒：今周談判訂立協議大綱　棘手難題或可突破

中美周四（14日）準備於北京召開高級別貿易談判，美國總統朗普周二（12日）表示，正考慮押後3月1日談判期限，間接帶動市場氣氛，股市上升。 但市場依然憂慮貿易談判仍有阻力，特別雙方在知識產權保護及企業補貼上至今未有共識。美國《華爾街日報》周二（12日）報道，雙方有意在今周訂立協議大綱。

美國貿易代表團已抵達北京，準備周四（14日）舉行一連兩天的高級別貿易談判。（路透社）

《華爾街日報》引述消息人士指出，中美在本周的談判中，集中制定一份貿易協議大綱，以便在未來舉行的峰會上取得成功。這份大綱可以說是特朗普與習近平會晤的最終協議框架，因此協議涵蓋中美現時最棘手的難題。

強制技術轉移及國企補貼成最大阻力

中國副總理劉鶴1月訪問美國期間，承諾將購買美國更大量的農業及能源等產品，縮窄兩國貿易差距。中方同時承諾將加速開放金融服務和製造業等領域的市場，報道引述中國官員消息指，這都合乎中國自身利益。

中美貿易談判現時棘手的問題，是如何處理美方指責中方強迫技術轉移，及對國營企業補貼。前者被認為是近年來美國對中方商業投資減少的主要原因，中方雖承諾會制訂措施保護知識產權，但稱技術轉移是企業自願而非「強迫」。

至於後者，美方認為是中國提供公平競爭環境的關鍵，但中方始終未有為相關問題提出解決方案。

在保護知識產權問題上，美方曾提出多個解決方案，包括設置一個獨立、透明的監察小組，以確保不會暴露商業秘密。

據消息人士透露，若雙方在本周達成協議框架，將會包含中方提出的改善方案，而一些牽涉工業政策改革問題的具體解決方案，會留待特朗普與習近平舉行峰會時磋商。

然而報道同時指出，即使中方願意解決以上問題，美方仍需面對確保中方履行承諾的挑戰。美國多年抱怨中國未有履行承諾，或後續跟進非常緩慢。

（華爾街日報）