史丹福大學報告：朝鮮仍在生產核彈燃料　但威脅有所減少

美國史丹福大學（Stanford University）國際安全與合作中心（Center for International Security and Cooperation）近日發表一份關於朝鮮核武器的報告，指出朝鮮在與美國進行無核化談判期間仍繼續生產核武器燃料，或已於2018年製造出多達7顆核彈，但由於自2017年起朝鮮一直未有進行核武器測試，意味朝鮮的威脅比當年有所減少。

報告的其中一名作者、洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）榮譽主任赫克（Siegfried Hecker）說，衛星影像分析顯示朝鮮2018年還在生產核武器燃料，寧邊核設施的5兆瓦核子反應爐在2016至2018年間所生產的核燃料，自2018年5月開始被再次處理過，估計製造了約5至8公斤武器級鈈（plutonium），再加上約150公斤的濃縮鈾（uranium），可能會使朝鮮增加5至7顆核彈。

報告指，雖然朝鮮很可能仍在努力縮小核武器的設計，以確保能發射洲際彈道導彈，但停止試射會大大降低他們改善設計的能力。赫克說，「當他們停止試射，這些事便會倒退，因此我認為朝鮮比2017年底時危險有所減少。」

赫克亦說，專家的評估顯示朝鮮不能對美國本土發射導彈，但對日本及韓國來說卻是真正的威脅。

（路透社）