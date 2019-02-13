【中美貿易戰】美前政要報告：對抗式關係不符合任何一方利益

美國17名前政要和中國問題專家周二（12日）發表題為《修正航向：導向有效和可持續的中國政策》的報告，表示美國與中國競爭，應在盟友和多邊機制上投資更多，而特朗普政府卻走錯方向。 報告指出，華府與北京應透過磋商對話解決問題，對抗式（adversarial）的中美關係不符合任何一方利益。

報告由亞洲協會（Asia Society）和加州大學聖迭戈分校（University of California, San Diego）21世紀中國研究中心（21st Century China Center）聯合發布，期望向白宮介紹其「巧妙競爭」對策。

報告撰寫人包括美國前貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky），美國前駐華大使洛德（Winston Lord）和主管中國事務的前副助理國務卿謝淑麗（Susan L. Shirk）等等。

報告指出，中美「發現雙邊關係處於危險的交叉點」，而兩國正處於可能發生衝突的狀態，數十年來建立的良好基礎正迅速分解。

中美關係：中國國家主席習近平與美國總統特朗普2018年12月在阿根廷二十國集團（G20）峰會上會面，同意達成90日的貿易休戰期。（路透社）

報告負責人之一謝淑麗表示，華府採取更強硬的立場，挑戰中國不遵守國際規則和不利美國的政策是好的，但她指出，特朗普政府的走了錯方向。報告稱，特朗普政府退出多邊國際機構和協議，令美國在國際舞台上的形象受影響。

報告提及，一直遏制中國並非長久之計，美國制定對華政府時必須清楚顯示尋求磋商的意圖，找出特別的步驟去恢復公平和穩定的中美關係，否則可能令極為重要的中美關係受到無可修補且本可避免的傷害，「對抗式的中美關係對任何一方也沒有好處」。

中美關係：中國國務院副總理劉鶴2月初與特朗普會面時承諾，中方會購買多500萬噸美國大豆。（路透社）

在中美貿易戰方面，報告作者建議把重點從關稅轉移至迫使北京改變其違反國際規則的工業政策。報告稱，美國應與其他國家一起加強世界貿易組織（WTO）的規則，對中國違規行為加以懲罰。

報告同時指出，美國應該慎重考慮實施保護本國製造業政策帶來的後果，避免採取過度排他性質的政策，也避免中美關係無可挽回地脫勾，乃至傷及自身經濟和創新體系、全球供應鏈穩定和經濟增長等。

報告的另一負責人夏偉（Orville Schell）建議，中美兩國也應維護和完善有利兩國以至世界福祉的現行國際體制。專家們認為，中美應通過合作解決特定紛爭。

（紐約時報／新華社）