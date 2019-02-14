美國起訴前空軍情報人員　涉叛變向伊朗洩密

美國司法部周三（13日）起訴前空軍反情報專員威特（Monica Elfriede Witt），涉嫌向伊朗政府披露機密資料，包括五角大樓行動的代號和秘密任務內容。

美國司法部周三（13日）起訴前空軍反情報專員威特（Monica Elfriede Witt），涉嫌向伊朗政府披露機密資料，包括五角大樓行動的代號和秘密任務內容。（美聯社）

司法部表示，39歲的威特向德黑蘭洩露美國機密，包括情報人員的名字和行動資料；另外有四名與伊朗政府有聯繫的黑客，就被指嘗試於威特同袍的電腦上安裝間諜軟件，並利用有關資料鎖定情報人員發動網路攻擊。

據聯邦調查局（FBI）指出，威特曾於阿富汗或塔吉克任職英語教師，在海外生活逾一年，2013年7月威特出現於西南亞後就失蹤。

威特在1997年至2008年期間於空軍服役，獲得最高級別的安全權限。精通波斯語的威特被派往中東等地進行反情報任務，之後受聘於國防部作情報承包商。2013年，威特於伊朗出席兩個據報宣揚反美信息的峰會後變節，為伊朗擔任間諜。

財政部同日亦宣布制裁有份籌劃有關峰會的新地平線組織（New Horizon Organization），以及被指在案中進行黑客行動的Net Peygard Samavat公司。

（美聯社／英國廣播公司）