英國擬派航母赴南海　北京取消對英貿易談判抗議

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）周一（11日）表示，皇家海軍最新的航母「伊利沙伯女王」號（HMS Queen Elizabeth）2021年將巡弋太平洋爭議海域等地區，以展示英國的「硬實力」。 《太陽報》（The Sun）周四（14日）報道，中國國務院副總理胡春華在言論發表後數小時，取消原定本周與英國財相夏文達（Philip Hammond）的會面。

韋廉信此前表示，將派「伊利沙伯女王」號到中東、地中海，甚至到有爭議的南海，揚言英國必須對抗「藐視國際法」的國家，以免英國淪為「紙老虎」。他表示，脫歐是英國史上最偉大的時刻，必須趁機鞏固全球地位和增強軍備力量，應對中俄威脅。

報道引述消息人士稱，英國內閣對韋廉信的言論感到憤怒，並預料中國會感到不高興。國防部的消息人士則表示，韋廉信的講辭事先已交給首相府和財政部。

報道指，中國和英國正討論消除中國對英國家禽，以及未經動物測試之化妝品的禁令，如果雙方達成協議，或可以在5年內開拓高達102億歐元（約904億港元）的市場。

報道指，中國改為派遣級別較低的官員出席會談，意味雙方未能達成協議。

（太陽報／路透社）