英媒指英國擬在南海設軍事基地　蔡英文表示歡迎

據外媒消息，英國正計劃在南海設立軍事基地。對此，台灣總統蔡英文5日表示歡迎。她呼籲國際社會支持防禦台灣，以對抗北京的威脅。

英國國防大臣韋廉信日前表示，英國將在東南亞建立一處新的軍事基地。（資料圖片）

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）2018年12月30日對英國「周日電訊報」（The Sunday Telegraph）透露，英國計劃在脫離歐洲聯盟（EU）後提高自身在熱點爭議地區的分量，因此將在東南亞建立一處新的軍事基地。

一名接近韋廉信的消息人士還說，基地地點可能選在南海的新加坡或汶萊。

蔡英文5日接受外國媒體聯合採訪時，有記者向她詢問是否支持英國軍事勢力出現在東南亞，蔡英文表示，「任何有助維持南海和平與通行自由的行動」，台灣都歡迎。

蔡英文還說：「若有助於朝向這些最終目標前進，我們會採取開放態度，並希望全部國家在南海所有這些議題上全力合作，和尊重各自立場。」

全球海運估計約1/3通過南海，此外，汶萊、中國、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南等，也都在南海面臨海事爭議。

近年來，中國在南海自身海域建立軍事設施，引發許多國家警覺。

英國去年曾派遣軍艦前往亞太地區，駛經西沙群島海域，表達航行自由的重要性，而中國外交部和國防部均批評英方此舉侵犯中國主權。

（中央社）