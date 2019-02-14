瑞典撤換及調查駐華大使　涉私自安排桂民海女兒與中國商人會面

瑞典外交部周四（14日）表示撤換駐華大使林戴安（Anna Lindstedt），安排她回國接受內部調查，並已派出臨時大使到北京接替。 在中國遭扣押的銅鑼灣書店瑞典籍東主桂民海，其女兒Angela周三（13日）指，林戴安1月安排她與兩名中國商人會面，但之後商人叫她不要再就父親的事情公開發聲，事件引來爭議。

瑞典外交部稱，有關見面並非正式會面，外交部事前不知情，直至1月底才知悉有此會面。瑞典政府又指，目前已展開內部調查，又指林戴安已離開北京，返回瑞典斯德哥爾摩。

在中國遭扣留的銅鑼灣書店股東桂民海，其女兒Angela周三（13日）在社交網站發文表示，瑞典駐華大使林戴安1月聯絡她，並安排她1月24日左右飛往瑞典斯德哥爾摩，與兩名中國商人見面，聲稱可以協助桂民海獲釋，她稱當時林戴安並沒有詳細解釋，但指是幫助她父親的一個「新途徑」。

在會面期間，中國商人稱會協助她，但在該名商人疑似聯絡中方之後，他警告Angela要沉默，不要再公開談論父親的事件，又要求Angela信任他，否則不能與父親見面。

Angela在文章中表示，她事後曾向瑞典外交部了解，但當局稱對這次會面不知情，也不知道林戴安當時在瑞典。

（路透社）