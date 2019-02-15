【一分鐘看世界】情人節下的脫歐、中美貿易談判、A380停產

早晨，今天是2月15日，星期五。 下着幾陣微雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

情人節下的脫歐

英國脫歐前景仍未明朗。有分析指，如果在無協議下脫歐，英國多達60%貿易業務可能受創。為避免出現如此局面，據報英國逾40名前駐外大使呼籲首相文翠珊押後脫歐期限，以釐清英歐未來關係。英國國會議員周四（14日）會辯論和投票通過是否繼續支持英揆的「B計劃」脫歐路線，並表決多個修正案。不過在2月14日情人節討論「分手」，「應節」之餘也勢將暴露英國政壇的分裂之風……（按此閱讀更多）

英國國會周四（14日）情人節表決多項修正案，有支持脫歐的民眾也走到街上表達訴求。（路透社）

中美貿易談判

中美周四至周五（14日至15日）在北京舉行高級別貿易談判，希望在3月1日限期前達成共識。美國有議員聯名致函美國總統特朗普，要求中美貿易談判時優先討論有關薯仔的貿易問題。特朗普周三（13日）表示，美方代表團與中方的談判進展非常好。有報道指，特朗普考慮將談判限期推遲60日，為談判爭取更多時間。中方卻拒絕回應有關問題。雖說中國外交部同美國國務院均未直接參與貿易磋商，但外交部過去從未迴避類似問題，今次改變態度所為何事？（按此閱讀更多）

中美周四至周五（14日至15日）在北京舉行高級別貿易談判，中國副總理劉鶴接待美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Mnuchin）。（路透社）

A380黯然停產

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周四（14日）宣布，由於需求減少，公司計劃停產世界最高載客量、共有大約4百萬個組件的「巨無霸」客機A380。公司發聲明指最後一架A380飛機將會在2021年交付。這款客機曾被視為歐元單一經濟體象徵的工業產物，受到旅客喜愛，但卻無法吸引航空公司大量下單，無力稱霸市場，最主要的原因與它的龐大體形有關……（按此閱讀更多）

再見「機遇號」

美國太空總署（NASA）周三（13日）表示，仍未能與失蹤8個月的無人駕駛太陽能探測車「機遇號」（Opportunity）取得聯繫，證實「機遇號」已「英勇殉職」，宣布正式結束火星任務。2004年發射的「機遇號」原定逗留火星90天，但後來探索足足15年，期間帶來不少重要發現，並寫下多項創舉，足以證明火星「曾存在水源」……（按此閱讀更多）

亞馬遜棄建紐約總部

亞馬遜（Amazon）周四（14日）突然宣布取消在紐約長島市（Long Island City）興建第二總部。計劃原預計會為當地帶來2.5萬個職位，當地政府曾承諾向公司提供近30億美元（約235億港元）的稅務優惠。惟公眾不滿政府的做法，同時擔心推高樓價……（按此閱讀更多）

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