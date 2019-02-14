【英國脫歐】國會繼續辯論　文翠珊尋求議員支持「B計劃」

英國距離3月29日的脫歐大限少於50日，首相文翠珊（Theresa May）尋求與歐盟重新談判脫歐協議中，關於北愛爾蘭邊界的部分。 英國國會議員周二（12日）聽取首相交代談判進程後，周四（14日）會辯論和投票通過是否繼續支持英揆的「B計劃」脫歐路線，以及表決多個修正案。

（一）辯論動議

下議院歡迎文翠珊2月12日所交代的脫歐談判最新進展，並重申支持1月29日的投票決定，讓首相與歐盟重新談判，修改有關脫歐後愛爾蘭和北愛爾蘭邊界的方案。

文翠珊1月29日贏得國會通過修改北愛「補底方案」的脫歐「B計劃」，首相府成立了「替代安排工作小組」研究相關事項。文翠珊承諾2月27日再舉行國會辯論，預備一旦與歐盟達成新協議或遇上其他進展，議員也有機會發表意見。

文翠珊呼籲議員冷靜和保持信心，指需要更多時間談判出一份歐盟和英國國會都接受的協議。

英國脫歐：文翠珊現時正與爭取向歐盟要求修改北愛爾蘭「補底方案」，她呼籲國會議員保持冷靜，讓她有足夠時間取得協議。一輛放有文翠珊卡通肖像，以及火焰裝飾的貨車駛經英國下議院。（路透社）

（二）議員修正案

工黨議員提出押後啟動《里斯本條約》第50條的脫歐程序，並舉行二次公投；保守黨員提出就眾多「脫歐選項」舉行投票，選出最多議員支持的方案；蘇格蘭民族黨（SNP）提出撤回脫歐程序；最後是由保守黨和工黨聯合提出，要求政府7日內交出最新報告，分析「無協議脫歐」對英國商業和貿易的影響。

由於修正案屬無約束力，政府不一定要執行。然而修正案一旦獲通過，將會增加政府壓力，促使當局修改路線。

下議院議長白高漢（John Bercow）負責選擇哪些修正案讓議員辯論及投票。投票將於當地時間下午5時舉行。

英國脫歐：歐盟多次重申不會就脫歐協議重新談判。文翠珊上周到布魯塞爾與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，兩人合照時笑容欠奉。（路透社）

（三）表決結果

若動議獲通過，文翠珊將有更多時間繼續與歐盟談判，並期望儘早與布魯塞爾達成新的協議。

若動議不獲通過，將會令布魯塞爾認為，即使英歐重新談判「補底方案」，文翠珊在國會內也沒有足夠支持通過新協議。這會削弱文翠珊對歐談判的努力。

國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）表示，歐盟會留意國會修正案的表決，以決定他們應向英國作出多少讓步。

（四）疑歐派不聽話？

保守黨疑歐派團體「歐洲研究組織」（ERG）認為，2月14日的動議是變相否決「無協議脫歐」，移除了英國與歐盟的談判籌碼，要求文翠珊修改動議上的字眼。

一名資深的ERG消息人士向英國廣播公司（BBC）表示，團體未決定投下反對票還是棄權，但總之不會支持政府。

（路透社／英國廣播公司）