【英國脫歐】文翠珊再輸一仗　下議院表態不支持政府談判策略

英國下議院周四（14日）表決脫歐修正案，首相文翠珊再輸一仗。政府提出動議，促請下議院重申對政府的支持，動議最終以258票贊成、303票反對遭否決。雖然動議對政府無約束力，但將阻礙文翠珊向歐盟爭取更多讓步。

下議院表決多項修正案，其中政府提出動議，促請議會重申對政府的支持，向歐盟尋求修改脫歐協議。動議最終以258票贊成、303票反對遭否決。雖然動議僅具象徵性，但仍足以動搖歐盟對文翠珊的信心，質疑英國政府是否有能力爭取到議會支持。

表決前一刻，內閣成員和黨鞭仍努力說服保守黨內脫歐派支持動議。保守黨疑歐派團體「歐洲研究組織」（ERG）認為政府的動議變相否決「無協議脫歐」，因此在表決前已表明會投下棄權票。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）表示，政府不能繼續無視國會，促請文翠珊承認脫歐策略失敗，並提出能夠真正獲得國會大多數支持的脫歐方案。

文翠珊發言人回應稱，政府會繼續尋求修改脫歐協議，確保如期在3月29日脫歐。他說，文翠珊相信保守黨議員仍支持自己重新談判協議，但於現階段反對排除「無協議脫歐」。

下議院同日較早前亦分別表決工黨和蘇格蘭民族黨（SNP）的修正案，前者要求於2月27日前作最後脫歐表決，後者提出押後脫歐期限三個月，兩項修正案同樣遭否決。保守黨議員蘇碧玲（Anna Soubry）則撤回修正案，放棄要求政府公開最新有關「無協議脫歐」的內閣簡報。

（路透社／英國廣播公司）