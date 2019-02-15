美參議院通過提名　巴爾出任司法部長

美國參議院周四（14日）表決通過任命巴爾（William Barr）出任司法部長。巴爾將負責監督司法部所有工作，包括特別檢察官米勒（Robert Mueller）主導的通俄調查。

參議院以54票贊成、45票反對通過任命。司法部發言人稱，巴爾將於美東時間下午4時45分在最高法院首席大法官約翰羅拔絲（John Roberts）監誓下，於白宮宣誓就任。

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）形容巴爾將會為司法部帶來改革；民主黨參議員范斯坦（Dianne Feinstein）則謂，司法部需要一個能夠獨立於白宮的領袖，形容巴爾未有展示出相關素質。

巴爾曾經在老布殊（George H.W. Bush）執政期間出任同一職位，對司法部運作瞭如指掌，加上他並沒有將自己的事業歸功於特朗普，所以獲共和、民主兩黨國會議員普遍認同。

巴爾的提名並非全無爭議，事緣他曾批評司法部對特朗普競選團隊涉嫌通俄的調查，外界擔心他一旦成為司法部長，或可能影響米勒的調查結果。

巴爾早前在國會提名聽證會強調不會影響調查進展，並承諾盡可能透明公開，但拒絕保證當局會公開整份報告。

前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）應特朗普要求請辭後，一直由惠特克（Matthew G. Whitaker）出任署任司法部長。

（路透社／美聯社）