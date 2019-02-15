可口可樂前工程師被控　涉盜商業機密予中國公司

美國可口可樂公司（Coca-Cola Co.）一名前工程師涉嫌盜取價值1.2億美元（約9.36億港元）的商業機密給一家中國公司，周四（14日）在美國田納西州被起訴。

涉案的前工程師譯音姓尤（You Xiaorong），生於中國，現為一名美國公民。尤女被控與一名譯音姓劉（Liu Xiangchen）男子及一名親戚串謀，涉嫌盜取包括可口可樂公司在內多家公司的「不含雙酚A包裝塗層技術」（BPA-free container coatings）。

雙酚A被指對人體有害，而食品包裝用的雙酚A替代品十分稀少且極具價值。

起訴書指出，劉某計劃發展不含雙酚A包裝塗料技術的生產線。他向尤女提供工作，並保證會為她贏得中國專門吸引海外人才的「千人計劃」席位，以作為交換條件。

起訴書又指出，涉案人士計劃創辦中國公司，將會使用偷竊得來的技術與美國或其他外企競爭。該中國公司並計劃與一間意大利公司合資，在後者協助下於中國成為合法的罐裝塗層生產商。

可口可樂公司發言人證實尤女曾於公司任職，但以案件進入司法程序而拒絕評論事件。

美國司法部負責國家安全事項的助理司法部長德默斯（John Demers）表示，尤女的案件是技術發展掠奪和複製等的例證。他補充指中國的「千人計劃」用於徵求和盜取美國貿易機密和知識產權，檢方會仔細檢查中國類似的計劃。

中國已否認策劃系統性計劃來盜取美國技術。中國駐華盛頓大使館未有對案件作出回應。

美國最近一宗重大且涉及中國盜取商業秘密的案件，是美國司法部起訴華為2012年涉嫌不當使用電信公司T-Mobile位於華盛頓州實驗室的「Tappy」機械人技術。

（中央社／華爾街日報）