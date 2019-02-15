中美新一輪貿易談判結束　美國財長：會面有成效

中美雙方官員周四（14日）起一連兩日在北京召開高級別經貿磋商已經結束。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周五（15日）下午在社交網站發文，上傳雙方團隊的大合照，並指與中方官員的會面富有成效。

Productive meetings with China’s Vice Premier Liu He and @USTradeRep Amb. Lighthizer. pic.twitter.com/KxOZffFXAa — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) February 15, 2019

在中美談判團隊的大合照中，中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財長姆努欽站在中間。

姆努欽在Twitter發文表示，美方官員與劉鶴進行了富有成效的會面。

中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進在微博同樣發布了雙方官員的大合照，指談判已經順利結束，又稱從現場傳來的照片陣勢看來，應該效果不錯，雙方都滿意。

中美貿易談判：《環球時報》總編輯胡錫進在微博上傳了中美談判團隊的合照。（胡錫進微博）

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）之前接受訪問指，中國國家主席習近平周五（15日）將接見美國代表團。

《華爾街日報》引述消息人士指，中美在部分問題上仍未有突破，包括強迫技術轉讓，以及中方以工業政策優待本地企業。北京方面一直否認有關指控，並繼續以擴大美國對中國出口作為談判策略。據指，北京提出在未來六年買入更多來自美國的半導體，總值達2000億美元，比現時半導體入口總值多近五倍。

報道又指，中方亦提出取消採購汽車政策，停止向國民提供購買本地新能源等車輛的補貼。

路透社同日引述消息人士報道，中國承諾停止向國內產業提供扭曲市場的補貼，但是未有詳述如何落實這項目標。