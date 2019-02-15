【卡舒吉遇害案】警方報告：屍首疑遭1000度高溫焚化

沙特阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案轟動全球，但至今卡舒吉的屍首仍未尋回。土耳其媒體周四（14日）引述警方的年度工作報告指，當局懷疑沙特阿拉伯派出的暗殺小組，已把卡舒吉的遺體丟進一個溫度可達逾攝氏1000度的燒烤爐中，就連DNA也會遭銷毀。

這份報告指出，領事館區內有3口井，其中2個是水井，另有1個其實是數米深的烤爐（tandoor），這些烤爐通常是圓柱狀，用來煮熟烤肉串。報告指烤爐使用天然氣和柴火，若然同時使用兩個火源，溫度最高可以達到超過攝氏1000度，足以銷毀DNA。

報告又指出，在「殺人小組」內的其中一人，即是沙特內政部安全部門的首席鑑證專家圖拜吉（Salah Muhammed A. Tubaigy），本身也善於檢查遭焚燒過的骸骨，並能夠確定是否已銷毀DNA證據。

由於沙特阿拉伯一直拒絕讓警方徹查這座燒烤爐，故此警方未能確認「殺人小組」是否利用這烤爐焚燒卡舒吉的遺體。

警方又在報告中表示，「殺人小組」當時也向伊斯坦堡一間知名餐館訂了32盤肉，其中半數是未烹煮的肉，報告稱「煮肉的部分是否一開始就在計劃之中？這些問題有待查出。」

土耳其媒體又引述報告指，若然卡舒吉的未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）一起進入領事館的話，很可能也是「殺人小組」的第2個下手目標。

美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉在2018年10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館後，一直下落不明，至10月20日被沙特阿拉伯證實已死。土耳其政府不斷「唧牙膏」爆料，外界把矛頭指向沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

（土耳其每日新聞 / 每日晨報）