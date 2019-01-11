沙特記者卡舒吉遇害百日　屍首未尋獲謎團未解　惟王儲地位不變

美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案成為2018年全球關注的焦點。他在2018年10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館後下落不明，20日被沙特阿拉伯證實已死。土耳其政府不斷「唧牙膏」爆料，外界把矛頭指向沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。 卡舒吉至今已遇害100日，但他的遺體仍未被尋回，案中眾多迷團亦未得到解答。不過穆罕默德在沙特的權力卻愈來愈穩，而外界對此案的關心卻愈本愈少。

沙特多次轉軚 遺體未被尋回

沙特阿拉伯政府對此案態度多次改變，最初堅稱卡舒吉在辦理文件後已離開，惟在土耳其「唧牙膏」式爆料壓力下，利雅得政府10月20日證實卡舒吉已死亡，並指他死於一場毆鬥。沙特及後改口指這位記者是被人錯手勒死，又承認當局犯下「巨大及嚴重錯誤」。

沙特政府前言不對後語，試圖掩蓋真相未獲大眾信任，惟土耳其等各方言論亦未必能反映事實全部。卡舒吉遺體至今仍下落不明，更可能已遭肢解並偷運出境，恐怕此案的種種疑團將一直無法得到解答。

沙特記者失蹤：沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）10月2日進入沙特阿拉伯駐伊斯坦堡領事館辦理文件後失蹤，最終證實被殺，惟搜索人員仍未找到他的屍體。圖為他2018年9月29日出席《中東觀察》半月刊在倫敦主辦的活動並發表講話。（路透社）

王儲穆罕默德權力更穩

外界一直指摘王儲穆罕默德是此案幕後黑手，美國中情局（CIA）更據報掌握他下令「滅口」的錄音。不過利雅得政府一直否認穆罕默德知情，這名王儲亦繼續掌握大權，在國內的權力更不跌反升。

沙特國王薩勒曼（King Salman）不但在事發後開聲力撐穆罕默德，又在12月27日改組內閣，撤換多名主要官員。分析認為，這些舉動是為挽回沙特的國際形象及聲譽，並進一步鞏固穆罕默德權力。

穆罕默德有這座大靠山力撐，自然不會改變他專制及打壓異見的統治風格。《華盛頓郵報》引述一位最近與穆罕默德會面的消息人士指，穆罕默德依然故我，並對自己感到非常自信。消息人士透露，他不但無汲取教訓，更加大力度打壓異見者。

沙特王儲穆罕默德（右）被指下令殺害異見記者卡舒吉，死者曾經批評穆罕默德推行的政策，包括其在也門發起的戰事。事件亦引起外界重新關注沙特的也門軍事行動。圖為卡舒吉遇害後，穆罕默德與卡舒吉兒子見面握手、試圖洗脫嫌疑的照片，相片隨即惹來各界抨擊。（VCG）

國際關注消退

沙特上周四（1月3日）就此案開審，惟聯合國指沙特的審判不符合要求，外界亦質疑11名疑犯只是為了向國際社會交代的代罪者。

卡舒吉遇害之前，有意成立網站專門記錄沙特政府「惡行」。可惜的是，他的不幸最初確是一石激起千重浪，引發各國譴責及關注；但100日後的今天，事件卻換來王儲地位更穩固，並成為國際博弈的「血饅頭」，卡舒吉遇害的謎團卻似乎已不太受外界重視。

（綜合報道）