【中美貿易談判】習近平會見美方代表　官員下周華盛頓繼續磋商

中美雙方官員周四（14日）起一連兩日在北京召開的高級別經貿磋商已經結束。中國國家主席習近平周五（15日）下午會見美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）。中國官方發放了會面期間的照片。 雙方現時還未達成協議，新華社之後報道，雙方官員代表下周還將在美國華盛頓見面，推動達成互利雙贏的協議。

中美貿易談判：習近平會見美方官員代表。（路透社）

新華社引述習近平指，中美兩國誰也離不開誰，合則兩利，鬥則俱傷，合作是最好的選擇。他又指，對於雙方經貿分歧和摩擦問題，中方願意採取合作方式，推動達成雙方都能接受的協議，但同時強調「當然，合作是有原則的」。

習近平又稱，雙方官員下周還將在華盛頓見面，推動達成互利雙贏的協議。

新華社報道，萊特希澤與姆努欽在會面上轉達美國總統特朗普對習近平的問候，又指特朗普十分敬重習近平，期待與習近平保持密切溝通。

《南華早報》引述消息人士指，中美官員同意下周在美國華盛頓繼續進行貿易磋商，是因為現行談判有所進展，但還未達到可以達成協議的階段。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周五（15日）下午在社交網站發文，上傳雙方談判團隊的大合照，並指與中方官員的會面富有成效。

Productive meetings with China’s Vice Premier Liu He and @USTradeRep Amb. Lighthizer. pic.twitter.com/KxOZffFXAa — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) February 15, 2019

中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進在微博同樣發布了雙方官員的大合照，指談判已經順利結束，又稱從現場傳來的照片陣勢看來，應該效果不錯，雙方都滿意。