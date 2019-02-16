特朗普簽署國家緊急狀態令 繞過國會取得80億圍牆撥款

美國總統特朗普（Donald Trump）周五(15日)宣布實施全國緊急狀態令，繞過國會，由其他政府部門獲得共80億美元的興建邊境圍牆資金，比他一直要求的57億元為多，但未有表明頒佈法令的具體時間。

他在發言時強調有關決定是為國家「做了一件非常好的事」，指美國被大量毒品和非法移民等問題入侵，並認為必須「阻止他們」，所以必須興建圍牆。他指希望國會能通過65億美元或更多的撥款。其後，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在Twitter發文，指美國總統特朗普已簽署國家緊急狀態令。

特朗普的決定本身在共和黨內已經有分歧，而民主黨則批評白宮的舉動違憲，表明會入稟法院推翻該緊急狀態令。