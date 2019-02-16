特朗普簽署國家緊急狀態令 繞過國會取得80億圍牆撥款

撰文：庾耀宗
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美國總統特朗普（Donald Trump）周五(15日)宣布實施全國緊急狀態令，繞過國會，由其他政府部門獲得共80億美元的興建邊境圍牆資金，比他一直要求的57億元為多，但未有表明頒佈法令的具體時間。
他在發言時強調有關決定是為國家「做了一件非常好的事」，指美國被大量毒品和非法移民等問題入侵，並認為必須「阻止他們」，所以必須興建圍牆。他指希望國會能通過65億美元或更多的撥款。其後，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在Twitter發文，指美國總統特朗普已簽署國家緊急狀態令。
特朗普的決定本身在共和黨內已經有分歧，而民主黨則批評白宮的舉動違憲，表明會入稟法院推翻該緊急狀態令。
參眾兩院早前已通過13.75億美元的圍牆撥款，在德州邊境興建達55英里的圍欄，但金額遠低於特朗普要求的57億美元撥款。
參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）曾於周四公開表態：「我將支持總統特朗普宣布國家進入緊急狀態。」路易斯安那州（Louisiana）共和黨參議員肯尼迪（John Kennedy）亦指出，國會兩黨近20年來一直拒絕實施或修改移民法，「我們需要面對這個問題，這（特朗普頒布緊急狀態令）是一個開始」。
白宮發言人桑德斯在社交網站發文，指美國總統特朗普已簽署國家緊急狀態令。(桑德斯Twitter圖片)
（綜合報道）