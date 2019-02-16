【泰國大選】為泰黨曼谷集會　總理候選人現身拉票

泰國將在3月24日迎來自2014年軍事政變後的首次大選，各政黨開始競選活動。前總理他信（Thaksin Shinawatra）及其妹妹英拉（Yingluck Shinawatra）所屬的為泰黨周五（15日）在曼谷舉行集會，該黨的總理候選人現身拉票。

數以千計為泰黨支持者齊集曼谷市政廳外舉行造勢大會，期間揮動標語。該黨總理候選人之一兼前衞生部長素達拉（Sudarat Keyuraphan）受到支持者熱烈歡迎。她表示，軍政府是時候完結，是時候由專業經濟學家上場，挽救泰國經濟。

為泰黨另一名候選人兼前交通部長差察（Chadchart Sittipunt）則表示，大選的另一重大議題是民生。該黨還派出前司法部長猜格森（Chaikasem Nitisiri）出戰總理選舉。被視為為泰黨分支的泰護國黨（Thai Raksa Chart）早前派出烏汶叻公主（Princess Ubolratana）參選，遭泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）批評。泰國選委員其後取消烏汶叻公主參選資格，法院亦宣布受理解散泰護國黨一案。

泰國大選：大批為泰黨支持者在曼谷集會，手持標語為總理候選人打氣。（美聯社）

根據泰國選委會最新公布的名單，確認44個政黨提名的68個候選人資格。包括傳統大黨民主黨提名的前總理阿披實（Abhisit Vejjajiva），以及新成立國家人民力量黨提名的現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）等。

泰國大選將選出500名下議院議員，再由當選的下議院議員與全國維持和平秩序委員會指派産生的250名上議院議員，聯合投票選出新一任總理。

（美聯社／新華社）