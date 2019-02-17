美擬加徵汽車關稅　或衝擊中國汽車零件出口

美國商務部將在周日（17日）限期前，就應否以國家安全為由向進口汽車徵收關稅，向總統特朗普提出建議以及問題解決方案。外界預料擔報告會斷定進口歐洲汽車威脅美國國家安全，為美國向進口汽車加徵最高25%關稅鋪路。除了被報告針對的歐盟、日本及韓國等地，分析人士相信，中國亦會大受影響。

路透社引述美國官員周四（14日）稱，美國商務部將於周日（17日）限期前，就應否以國家安全為由向進口汽車徵收關稅，向總統特朗普提出建議。分析相信，華府可能會對進口汽車徵收與歐盟相當的10%關稅，或是徵收最高的25%稅率，亦有可能只對特定進口車或零件徵稅。

美國對進口汽車徵收關稅對中國汽車出口影響不大，不過中國卻是美國重要的汽車零件出口國。美國商務部數據顯示，中國對美國出口的汽車零件金額達176億美元，佔總入口12%，是美國第二大汽車零件進口地，一旦美方向進口汽車零件徵稅，對中國汽車零件廠商影響甚大。

另一方面，中國對全球汽車零件出口快速增長，2017年達637.78億美元，是全球最大的汽車零件生產和出口國，若華府對進口汽車徵稅，會打擊世界各地的汽車廠商，變相影響整個產業鏈中的中國汽車零件出口。

（綜合報道）