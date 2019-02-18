澳洲女有心臟隱疾不自知　健身時突然暈倒　昏迷3天後撿回一命

澳洲女子康特（Emily Counter）2018年在健身房做Gym時突然暈倒，幸得6名職員及時為她急救。康特入院3天後醒來，現已康復的她又可重返健身室鍛鍊身體。

康特當時在健身室使用室內划船機，運動期間疑似因呼吸困難突然停下來，之後便暈倒在地。多名工作人員即時趨前為她急救。他們馬上對她施行心外壓（CPR），還使用「心臟除顫器」。她留院3天後甦醒。

醫生經進一步診斷後證實，她患有一種名為Bland-White-Garland綜合症（左冠動脈肺動脈起始症），這是一種少見的先天性心臟病。每30萬名嬰兒中便有一人受影響，大多數患有此病嬰兒都會夭折。

她活到成年才發病，實屬罕見。康特表示，「每當我跑步的時候，我就（感到）心痛，我會努力呼吸，在我發生這種情況之前，我（一路只是）覺得自己還不夠健康。」

康特在接受治療4個月後，現在已經可以再次做運動鍛煉身體。她表示，當時如果不是因為健身室裏的除顫器，她就已經沒命。

康特（Emily Counter）2018年在健身室運動時心臟病發，幸得工作人員及時搶救，才撿回性命。（閉路電視影片截圖）

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（綜合報道）