印控喀什米爾爆發新衝突　巴基斯坦召回駐新德里大使

印度和巴基斯坦的緊張局勢升溫，印控喀什米爾（Kashmir）地區繼上周四（14日）發生自殺式炸彈襲擊後，周一（18日）爆發新衝突，4名印度軍人死亡。

是次襲擊與上周四的自殺式炸彈襲擊，都是發生在普爾瓦馬縣（Pulwama）。上周四的襲擊中，最少44名印度中央後備警察部隊士兵死亡。警方周日（19日）稱已拘捕逾20人。他們周一派員搜捕涉及此案的武裝份子，結果出現警匪駁火，4名軍人死亡。

警方稱周一有2名武裝份子被殺。此前兩人被困在名為Pinglena的村子內。他們都是伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad，JeM）成員，其中一人是巴基斯坦公民。警員接受英國廣播公司（BBC）訪問時指出，他們向武裝份子匿藏其中的一所平房開槍示警，屋內的人開槍反擊。其中一名警員重傷送院。屋主在駁火中不幸中槍身亡。

印度經常指控巴基斯坦支持境內恐怖份子，亦指巴國政府與恐怖份子合謀發動上周四的自殺式炸彈襲擊，因此召回駐巴大使。巴基斯坦否認其事，稱襲擊由JeM發動。JeM已在襲擊後已承認責任。

巴基斯坦周一也召回其派駐印度的大使，稱需就事件進行諮詢。該國外交部發言人周一在Twitter發文稱已召回大使，他周一早上已離開新德里。