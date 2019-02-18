加拿大若禁華為參與5G網絡建設　或掀高額索償訴訟

加拿大媒體周日（17日）報道，如加拿大政府決定禁止華為參與當地的5G網絡建設，該國受制於上一屆政府簽訂的外資保障協議，納稅人或面對幾億加元、甚至是數十億加元的賠償訴訟。

時任加拿大總理哈珀（Stephen Harper）2012年9月與中國簽訂《中華人民共和國政府和加拿大政府關於促進和相互保護投資的協定》（簡稱《中加雙邊投資協定》，Canada-China Foreign Investor Protection Agreement）。

加拿大約克大學（York University）法學院教授哈爾滕（Gus Van Harten）指出，在協議項下，華為加拿大分公司可隨時就任何監管行動提出索償。

他指出，一旦該國政府發布禁令對華為現有投資項目的影響，以及公司未來在5G業務上的合理收入預測，都會成為計算索賠金額時考慮的項目。

哈爾滕說協定中的第四條對加拿大來說最危險，因它寫明對中國企業在加投資提供「公平及合理的待遇，以及全面的保護及保障。」他說如華為能證明其在加拿大運作正常，卻突然被禁止未來在當地發展業務，公司有可以協議第四條作為索償理據。

（聯合早報／加拿大廣播公司）