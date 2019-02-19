朝鮮人員被揭現身中越邊境　金正恩或乘火車往河內

美朝第二次峰會下周三及周四（27日及28日）舉行，金正恩將如何前往越南河內成為焦點。日本有傳媒在越南中越邊境一個車站，拍攝到懷疑是朝鮮相關人士的照片，金正恩或有可能坐火車經中國前往越南。

富士電視拍攝到車站及月台上的照片，朝鮮相關人士身穿黑色外套，越南方的人士身穿白色襯衫。（富士電視）

韓聯社日前報道，估計金正恩會坐乘專機前往越南。河內距離平壤約2760公里，經中國搭乘火車前往需花3日時間，加上中方交通管制程序繁瑣，經費開支龐大。

日本富士電視台報道，他們的攝製隊在越南中越邊境一個車站中拍攝到懷疑朝鮮相關人士，與越南人士在月台上似乎在討論什麼。因此分析這可能是為金正恩乘火車出訪越南做準備。

金正恩搭乘的專用火車，具防彈及塗有雷達隱形物料設計，是金正恩的「移動城堡」。（視覺中國）

金正日曾乘火車前往莫斯科

在交通極其發達的今天，外國元首搭乘火車出行相當罕有，但朝鮮領導人是其中例外。金正恩曾搭乘火車出訪中國，金正恩的父親，前領導人金正日2001年出訪俄羅斯時也是火車出行。平壤至莫斯科行程距離逾8000公里，來回花近24天，來回僅6天的越南之旅當然可行。

富士電視分析指出，儘管經中國搭乘火車前往越南相當耗時，但在中國行駛途中可安排與中國官員在車內舉行會談。

（富士電視）