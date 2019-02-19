加拿大總理杜魯多首席秘書閃辭　疑捲司法部醜聞

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）首席秘書比尤特（Gerald Butts）周一（18日）突然宣布辭職。他被指是其中一名向加拿大司法部施壓，要求當局放棄對國內大型工程企業SNC蘭萬靈集團公司（SNC-Lavalin）的刑事起訴。

《華爾街日報》報道，匿名人士指控部分人士試圖向加拿大司法部施壓，要求放棄對SNC蘭萬靈集團公司涉嫌行賄和詐騙的刑事檢控，轉為通過談判達成庭外和解。

比尤特被指控有份參與施壓，但他否認自己與其他官員曾試圖影響SNC蘭萬靈公司的案件。他指出，有關指控影響杜魯多政府的重要工作，他的離開符合總理辦公室的最大利益。

比尤特自大學年代認識杜魯多，也被視為加拿大領導層核心集團的成員之一。杜魯多已接受比尤特的請辭，並形容他以「正直、明智的建議和忠誠」服務國家和政府。

SNC蘭萬靈集團公司被指2001年至2011年間，涉嫌以行賄方式取得時任利比亞領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）政府的工程合約。加拿大政府2015年展開調查。

《環球郵報》（Globe and Mail）等報章2月初報道，杜魯多及總理辦公室涉嫌向時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她協助涉案公司免受刑事檢控。據報指王州迪拒絕妥協，及後被降職為退伍軍人事務部長，惟她上周也宣布辭任該職務。杜魯多否認報道，並重申沒有指示王州迪干預起訴。