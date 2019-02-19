日本擬放寬外籍留學生就業　符合兩樣條件　可獲一年特別居留簽證

《朝日新聞》周一（18日）報道，日本擬放寬外籍留學生的就業門檻，法務省已公布新草案，決定簽發為期一年、不限更換次數的「特定活動」居留簽證予符合資格的畢業留學生，讓他們更容易在顧客服務業等主要使用日語的行業工作。 這些留學生需在4年制大學或研究所畢業，並在日本語能力考試取得最高級別的「N1」級。

按現時制度，在日本留學的大學或研究院畢業生若希望在當地公司任職，並不容易取得居留簽證，他們一般要把居留簽證改為「技術．人文知識．國際業務」，但相關工作亦需與大學所學知識有關。

日本擬放寬外籍留學生就業：目前日本的大學或研究院畢業生若希望在當地就業，並不容易取得簽證。（Getty Images）

為了讓外籍留學生畢業後能在日本就業，法務省正研究放寬相關制度，針對顧客服務業等主要使用日語的業務，簽發為期一年的「特定活動」居留簽證（日本稱在留資格），更換次數無上限。簽發對象需在4年制大學或研究所畢業，並在日本語能力考試中取得最高級別的「N1」級。法務省會在近期募集公眾意見，希望政策最快能在4月出台。

《朝日新聞》引述日本學生支援機構表示，2018年5月在當地就讀4年制大學或研究所的留學生人數約13.5萬。分析相信，當局此舉是由於日本主要勞動人口近年持續減少，加上當地顧客服務業對外籍勞工的依賴度逐漸提高。

日本擬放寬外籍留學生就業：留學生出席企業聯合說明會。（Getty Images）

（綜合報道）