太平洋島國欲向中國靠攏　台灣或失6個「最後堡壘」

目前台灣共有17個邦交國，當中6個是太平洋國家。英國《每日電訊報》（The Telegraph）上周六（16日）報道，在北京試圖孤立台灣同時，這些太平洋島國亦正謀求與中國發展更牢固的新關係。報道指，台灣可能會因此失去這些盟友。

目前太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）、基里巴斯（Kiribati）、 馬紹爾群島（Marshall Islands）、 瑙鲁（Nauru）、 圖瓦盧（Tuvalu）及帛琉（Palau）都是台灣的邦交國。

太平洋島國論壇（PIF）秘書長泰勒（Meg Taylor）2月12日在南太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu ）首都維拉港（Port Vila）發表演說時表示，是時候討論如何與北京合作，以探索中國海上絲綢之路的機會，並進入和接觸他們的市場、科技、金融以及基礎建設。

澳洲廣播公司（ABC）引述其中兩個太平洋國家的消息人士指，北京政府正試圖說服太平洋島國論壇接受一個中國政策，並孤立台灣。

《每日電訊報》形容此舉是挑釁性，因為這些太平洋島國是台灣外交的「最後堡壘」。分析指，中國正試圖擴展自身影響力，太平洋國家已經成為新的戰場。

（綜合報道）