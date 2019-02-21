特朗普與安倍晉三通話　稱若放寬制裁朝鮮需採取具體棄核措施

日本首相安倍晉三和美國總統特朗普周三（20日）通電話，商討下周在越南首都河內舉行的美朝峰會。安倍會後表示，特朗普承諾協助解決綁架問題，並將於美朝峰會後再次與特朗普通話聽取有關簡報。 日本傳媒亦指，預計特朗普將於5月26日至28日訪問日本，成為首位會見新天皇的國家元首。

安倍晉三與特朗普通話後表示，特朗普承諾協助解決綁架問題，雙方亦同意在所有層面緊密合作解決核和導彈問題。被問道解除制裁相關，安倍表示「雖有想過（放寬制裁），但若要放寬制裁，朝鮮必需實現有意義的事。」意味朝鮮若能作出具體棄核措施，日本會支持放寬制裁。

美朝峰會後，二人將再次通話討論峰會成果。安倍表示，強烈期待第二次「特金會」能有助解決朝鮮核、導彈、綁架問題，促進東亞的和平與穩定。

日本放送協會（NHK）報道，安倍在與特朗普舉行電話會談時表示，現任皇太子德仁將於5月1日即位為新日皇，日本政府期盼特朗普早日訪日。對此，特朗普有正面回應，大致上敲定5月26日至28日訪日。特朗普可望成為新日皇第一位接見的國賓。

美日兩國政府官員正針對特朗普訪日行程進行磋商，考慮安排特朗普與安倍進行高爾夫球外交，或者是安排特朗普觀賞日本大相撲賽。

（綜合報道）