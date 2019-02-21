英拒ISIS「聖戰新娘」回國　孟加拉與荷蘭齊齊「落閘」

英國19歲女子貝居姆（Shamima Begum）2015年加入極端組織ISIS，她有意帶同初生男嬰回國，但英國政府周二（19日）已經褫奪她的公民身分。 對於外界指她擁有孟加拉公民身份，孟加拉外交部周三（20日）否認這說法。貝居姆提到考慮改為申請荷蘭國籍，不過荷蘭政府指她不符合居留資格，暗示不會收容她。

貝居姆周三接受英國獨立電視台訪問，表示對英國褫奪她的國籍一事感到少許震驚。「這有點令人傷心及沮喪。我覺得這對我和我的兒子有點不公平。」

英國內政部周二（19日）以書面通知貝居姆的家人有關決定。她表示讀這封信讓她痛心，還說她家人表示她回流英國應該很容易，並指有類似處境的英國人同樣獲准回國，不明白為何自己不可以。

她說另一個選項是申請荷蘭公民身份，因為她的丈夫是荷蘭人，「如果他被送回荷蘭監獄，我可以在他入獄期間等他。」不過荷蘭對《每日郵報》表示，她「沒有居留許可」，暗示不會收容她。

貝居姆父母是孟加拉人，但孟加拉外交部強調她在英國出生，從未申請孟加拉公民身份，因此不會讓她入境。

跟貝居姆命運相似的還包括美國24歲女子穆薩納（Hoda Muthana），但有別前者，穆薩納表示後悔4年前因在網上被洗腦而參與ISIS聖戰。不過美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三表示她不是美國公民，不會讓她入境。

（綜合報道）