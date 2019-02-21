【西方不亮東方亮】沙特阿拉伯王儲將訪華　利雅得靠攏亞洲有計算

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周日（17日）展開亞洲三國之行，訪問巴基斯坦、印度和中國，希望增加合作和投資機會。沙特本身與美國及西方國家關係密切，今次訪問卻有意向亞洲鄰國靠攏，到底利雅得方面在盤算甚麼？

沙特：我們不是來做善事

傳統上，沙特與亞洲各國的關係都是偏重於貿易方面，利雅得出售原油，刺激亞洲各國經濟發展，同時換取對方的產品，應付本土消費市場需求。不過國王薩勒曼（King Salman）2015年上台後，穆罕默德多次訪問亞洲國家，希望促進合作。

穆罕默德訪問巴基斯坦時，承諾在當地投資200億美元在農業、礦業等方面，同時又釋放數以千計在沙特的巴基斯坦囚犯。即使雙方簽署的合作備忘錄沒有約束力，外交國務大臣朱拜爾（Adel al-Jubeir）強調，沙特不是來做善事，而是對雙方有益的投資。

印度為沙特提供數百萬勞動人口，因此利雅得方面亦非常重視兩國的合作。穆罕默德到埗時，獲總理莫迪（Narendra Modi）親自到場歡迎，不過沙特最希望的是，印度可以購買更多沙特原油產品，推動經濟增長之餘，亦可以削減「死對頭」伊朗在當地的市場佔有率。

沙特王儲穆罕默德（右）在巴基斯坦總統阿爾維手上接過最高公民獎章，前者訪問當地時，承諾會200億美元在農業、礦業等方面，以及釋放數以千計在沙特的巴基斯坦囚犯，從而改善兩國關係。（路透社）

沙特願景險變幻影

沙特政府推出「願景2030」（Vision 2030）計劃，致力經濟改革，帶領國家進入後石油年代，因此希望可以在科技等方面大展拳腳。穆罕默德更因此向美國取經，期望與蘋果、Google及亞馬遜（Amazon）等多間大型企業合作，可是這個如意算盤受到《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案大受影響，西方國家譴責穆罕默德是幕後黑手，亞馬遜等紛紛叫停投資沙特計劃。

事件令沙特需要在國際社會另謀出路，利好包括中國及印度等國家。中國除了是沙特石油的最大客戶外，北京方面希望利雅得在「一帶一路」有重要作用，因此雙方可謂一拍即合。中國外交部旗下的中國國際問題研究院中東問題研究主任李國富表示，中國可以為「願景2030」提供人才、資金、技術和經驗。他認為沙特在卡舒吉事件後，對其與美國和歐洲的關係感到非常不舒服，所以決定向東尋找機會。

沙特王儲穆罕默德抵達印度訪問時，獲總理莫迪熱情歡迎。對於沙特而言，這次訪問的其中一個目的是增加沙特石油在印度市場的佔有率，打擊「死敵」伊朗在當地利益。（路透社）

沙特與中國「拍住上」

沙特和中國的合作本身已不是局限於石油上，兩國在2017年同意在沙特興建工廠，製造中國無人機，而北京方面同年為沙特發射兩枚觀察衛星。另外被指對外國構成安全威脅的華為1月在利雅得開了中東最大的旗艦店，電子商貿企業JollyChic亦擴大當地總部規模。

《紐約時報》（New York Times）指出，沙特向中國投資「大開綠燈」，最主要原因是雙方都是為了經濟而無視對方的內部管治及人權問題：北京對「卡舒吉事件」保持沈默，利雅得則在中國被指打壓穆斯林不聞不問。

美國對沙特影響力無可取替

話說回來，即使沙特連日向亞洲招手，外界普遍認為利雅得不會因此與華府割蓆，主要原因是沙特花了數以百億美元引入美國軍備，當中不少屬於長期合作協議，沙特難以在短時間內更換另一系統。而且美國總統特朗普（Donald Trump）亦視穆罕默德為向伊朗施壓和協調以色列及巴勒斯坦訂立和約的重要夥伴，因此無論中國在沙特的影響力日漸增加，在戰略關係而言，沙特仍然非常依賴美國，這亦反映利雅得在國際舞台將繼續遊走東西方之間。

《華盛頓郵報》記者卡舒亞被殺案，導致沙特與西方國家關係緊張，即使如此，美國總統特朗普仍然希望沙特王儲穆罕默德希望在中東問題與華府站於同一陣線，因此兩國翻臉機會被指不大。（Getty Images）

（紐約時報）