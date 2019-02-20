【新聞背後】沙特王儲訪華將晤習近平　兩國合作多年各取所需

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周四（21日）到訪北京，即將會見中國國家主席習近平。 沙特是美國傳統中東盟友，但其實在中美角力期間，也未見影響沙特與中國關係，尤其是兩國一直在能源領域合作，中國要石油，沙特則爭取來自中國的資金，各取所需。

1990年建交 能源領域緊密合作

自中國與沙特在1990年建交以來，兩國就在能源上展開緊密合作。北京視沙特為能源豐富之地，在過去20年為中國提供天然資源，而中國從沙特的主要進口商品就是石油及石化品。

儘管中國本身也有天然資源，但是由於經濟發展非常迅速，本地能源產業未能跟上步伐，中國仍需進口能源。

中國作為全球最大原油買家之一，沙特更希望擴大自己在中國原油市場的份額，重新取代俄羅斯成為中國最大原油供應國。

中國與沙特：中國從沙特進口的主要商品是原油和石油副產品。2016年2月，運載約27.3萬噸沙特原油的「凱平」號運油輪在浙江舟山市港口卸載原油。（視覺中國）

沙特遭國際社會施壓

沙特王儲穆罕默德上台後推行「願景2030」改革計劃，透過解除國內針對女性的禁令，務求擺脫國家極度保守的形象；另一方面大力推廣旅遊業和娛樂業，以拓展非石油經濟產業。利雅得政府期望沙特能藉此「洗底」，與西方社會更加接軌。

然而異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案、也門內戰和少女出逃泰國等事例接連打擊沙特形象，令該國不但繼續受到意識形態和人道主義問題的壓力，甚至還被國際社會孤立。

中國與沙特：沙特在異見記者卡舒吉被殺案後形象大受打擊。2018年10月，部份示威人士戴上印着王儲穆罕默德容貌的面具，在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領使館門外抗議。（Getty Images）

沙特樂於與華合作

正因如此，沙特雖然一方面有傳統盟友美國的幫助，但另一方面也樂於與中國合作，尤其是中國不像其他西方國家般就人權議題向沙特施壓，更是符合沙特的「口味」。而中國與海灣國家關係向來不俗，與巴基斯坦和伊朗等國有合作，中國也成為沙特眼中的重要選項。

更重要的是，中國正好提供一個「緩衝區」，讓處於中東複雜政治版圖的沙特得以跳出框框，繼續發展其大計。

中國與沙特：沙特國王薩勒曼2017年3月到訪北京與習近平會面，期間在人民大會堂接受了歡迎儀式。（新華社）

王儲穆罕默德領導的「願景2030」計劃原本早與中國「一帶一路」倡議不謀而合，在如今中美角力和沙特中東困局之下，相信兩者只會更加受到重視。

2017年3月，沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）訪華期間，雙方簽定總值約650億美元的多領域合作意向書和諒解備忘錄；時任國務院副總理張高麗在隨後的8月到訪沙特，路透社消息指雙方計劃成立200億美元的投資基金。

根據北京外國語大學阿拉伯學院的研究指出，沙特國王薩勒曼2017年訪華期間，沙特主流報章《利雅得報》、《麥地那報》和《半島報》共發出近50篇有關「一帶一路」的文章；總體來說該國媒體對「一帶一路」持正面意見，也強調沙特在倡議中的地位和作用。

習近平2018年11月在阿根廷二十國集團（G20）峰會期間與穆罕默德會面，表示雙方要做好「一帶一路」和「願景2030」的對接；沙特則贊同中國在國際事務上的立場，期望深化兩國合作。

（綜合報道）