【秘魯挾持】疑巴西黑幫所為　導遊或因衣着似保安員被槍殺

秘魯東部位於馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region）豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica，周二（2月19日）遭一班劫匪搶劫，多名旅客一度被挾持。 事發時幸得酒店職員機警發現歹徒並疏散住客，才將傷亡人數減至最低；不幸的是，當地導遊疑因裝扮似保安員而被歹徒開槍殺死。

酒店職員機警疏散

事發在Inkaterra Reserva Amazonica酒店。eturbonews.com報道，約十名劫匪闖入酒店的紀念品商店，部分人更手持步槍。多得閉路攝錄系統以及內部職員機警，酒店方面迅速發現歹徒入侵。駐店經理Percy Ccopa以及他的同事將合計53名住客疏散至一個安全地點，將他們與劫匪隔離。

劫匪逃走前搶去貴重物品，搶走一名華裔遊客的護照，並開槍殺死當地導遊Elias León，死者身上有13個彈孔。

秘魯挾持案：有當地電視台播出酒店閉路電視片段，可見多名歹徒在酒店內搜索，有疑似員工（右下角穿白衣者）遭挾持。（片段截圖）

導遊試圖求救被殺

劫匪在搶劫後迅即逃離，秘魯正調動大量警力追捕疑犯。當地警察局長José Luis Lavalle表示，Elias León可能是因為試圖求救而被劫匪射殺；當地《公言報》則報道，劫匪本來只想洗劫遊客財物，惟Elias León的導遊裝扮酷似保安員，結果被殺。

酒店創辦人及董事長克蘭什（Jose Koechlin）就Elías León之死致哀。這位導遊生前已跟酒店合作逾10年，與店方關係密切。克蘭什表示同事們都為事件感到心碎。酒店方面會與死者家人保持密切聯繫並提供支援。

FALLET FOGUETEIRO.🚩 pic.twitter.com/fYAvd9KTYI — COMANDO VERMELHO🚩 (@CV__RL) 2019年2月11日

劫匪或是巴西黑幫

José Luis Lavalle表示，暫時未有證據顯劫匪與區內非法採礦有關，但承認等不法分子可能會利用外國逃犯及黑幫人員，從事非法開採活動。

秘魯媒體報道，當地警方懷疑事件是幫派組織「紅軍團」（Comando Vermelho）所為。「紅軍團」是在巴西創立的組織，由1969年活躍至今，成員來自巴西、秘魯、玻利維亞等地，組織以從事運毒、搶劫、謀殺等不法活動聞名。

秘魯同日在馬德雷德迪奧斯大區派出約1500名軍警，展開反非法採礦大型行動。該區因礦藏豐富，吸引不少黑幫及不法分子非法採礦圖利。他們不但濫伐森林，亦導至當地成罪惡溫床。

（綜合報道）