澳洲煤炭疑遭中國封殺　中方：環保問題

路透社周四（21日）報道，中國北方五個港口無限期禁止澳洲煤炭進口，因而被指與澳洲抵制華為有關。中國和澳洲官員都表態淡化事件，強調只是環保部門需要時間檢驗。

路透社引述了大連海關高層的話，指「大連海關已禁止進口澳洲煤炭，並將把2019年通過其所監管港口進口的煤炭總量控制在1200萬噸以內」，另外四個下禁令的中國港口包括鱍魚圈港、盤錦港、丹東港和北良港。該報道更提到，即使其他中國港口未有採取類似措施，但將澳洲進口煤礦清關時間延長至最少40天，導致輸華的澳洲煤炭成本上升。

中國外交部發言人耿爽周四被問題有關事件時，表示「中國海關根據有關法律法規，對進口煤炭的安全質量進行風險監測和分析，並採取相應檢驗和檢測措施。這麼做的目的，是更好地維護中國進口企業合法權益、保護環境安全。」

澳洲貿易部長伯明翰 （Simon Birmingham）周五（22日）亦對事件解畫，指沒證據證明中國向澳洲煤炭下封殺令，表示中國對進口煤炭實施限額，加上環保部門測試樣本需時，因而影響入口進度。

不過與此同時，英國廣播公司（BBC）引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員戴維斯（Malcolm Davis）的分析，指該禁令是中國懲罰與北京對抗的國家，讓坎培拉意識到配合美國政治打壓中國的「後果」。

（路透社／澳洲SBS電台）