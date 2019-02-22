【新聞背後】愛闖禍的總統保鏢　一男子如何拖累馬克龍民望

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）民望低，原因既是他主張收緊福利政策、無法解決城鄉矛盾等問題，但也與一名男子有關。他就是馬克龍的前保鏢貝納拉（Alexandre Benalla）。 當地參議院周三（20日）發表調查報告，正是有關貝納拉的打人事件，報告批評政府在處理事件上有重大失誤，結果再次讓這個總統背後的男人走進公眾視野。 貝納拉究竟是誰？為何一男子會惹怒法國民眾，連帶影響馬克龍民望，並掀起一場政治危機？

現年27歲的貝納拉是摩洛哥裔法國人，他是馬克龍競選總統時的保鏢。馬克龍當選後，他到愛麗舍宮（Elysee Palace）擔任高級安保人員，繼續做馬克龍的保鏢。

馬克龍高級保安打示威者：貝納拉（Alexandre Benalla）是法國總統馬克龍的（Emmanuel Macron）前保鏢，他涉嫌在2018年法國五一勞動節示威活動假冒警察，毆打示威者。（視覺中國）

因打人「一炮而紅」

貝納拉在2018年成為法國民眾都知曉的人物。他在該年法國五一勞動節示威活動，被拍到毆打示威者的影片，他當時身穿警服、頭戴警察頭盔，在防暴警察拘捕示威者時，強行拖走一名女子。他又將一名已被警方制服在地上的男子拉走，並當街毆打這名手無寸鐵的男子。

惟附近的防暴警察均無動於衷，並無阻止他的暴力行為。

馬克龍高級保安打示威者：貝納拉戴上警察頭盔，當街毆打一名手無寸鐵的年輕人。（法新社）

貝納拉的行為迅速惹怒法國民眾，他其後被人「起底」，結果公眾驚訝地發現，這名「無法無天」的警員是個假警察，竟然還是總統馬克龍的私人保鏢。事件不繼發酵，但一早了解情況的總統府卻只是將貝納拉停職兩周，招致各界批評。

保鏢打人事件最後演變成政治醜聞，輿論認為一直保持沉默的馬克龍難辭其咎。為平息民怒，總統辦公室2018年7月20日宣布將貝納拉革職。司法部亦介入調查，並擬控告貝納拉濫用暴力及冒充警察。

馬克龍高級保安打示威者：貝納拉（Alexandre Benalla）打人事件最後演變成政治醜聞，連帶影響總統馬克龍民望「插水」，更掀起一場政治危機。（視覺中國）

持外交護照出訪 再掀波瀾

一波未平一波又起，貝納拉不再擔任總統保鏢，卻被踢爆同年10月、12月仍持外交護照到非洲出差，並與剛果總統、乍得總統會面。他解釋稱，自己是以顧問身份陪同一個給中東主要企業作宣傳的「外國商業代表團」到訪當地。但事件再一次激起法國民眾的怒火。

法國共和黨發言人普拉特雷（Gilles Platret）形容事件非常嚴重，認為馬克龍應對此事的真相做一個清楚的交代。

馬克龍高級保安打示威者：法國總統前保鏢貝納拉（Alexandre Benalla）不僅冒充警察毆打示威者，還被爆出離職後仍可持外交護照到非洲國家。輿論認為一直保持沉默的馬克龍難辭其咎，為後來的「黃背心運動」埋下禍根。圖為馬克龍。（視覺中國）

禍起蕭墻 馬克龍險倒台

受貝納拉事件影響，馬克龍一度遭保守派和左翼政黨發起不信任議案。

這位總統雖然最終避開倒台危機，但形象也大受影響，且貝納拉事件也成為馬克龍民望不斷下跌的起點。按調查機構Ifop的數據，2018年5月馬克龍的民眾支持率為45%，但之後出現貝納拉事件，加上馬克龍醜聞纏身，一時被指形象富貴又離地，一時又因為增加燃油稅等政策，令他大失民心，當地爆發「黃背心」運動，馬克龍的民望在2018年12月跌至23%。

馬克龍一直試圖淡化貝納拉事件，不希望風波持續，至近來「黃背心」運動減弱，他的民望開始回升，但正在此時，參議院周三（20日）又就貝納拉事件發表調查報告，隨時又再讓政府飽受壓力，難怪法國總理菲利普（Edouard Philippe）周四（21日）隨即開口批評，認為參議院是管得太多。

（綜合報道）