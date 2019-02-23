【英國脫歐】傳有閣員呼籲文翠珊　5月地方選舉後辭職

英國距離3月29日正式脫歐僅剩一個多月，惟國內各黨仍未達成共識。英國《衛報》周五（22日）報道稱，有內閣大臣明確表示相信首相文翠珊（Theresa May）應在5月地方選舉後辭職，好讓新首相進行下一階段的脫歐談判。

報道引述政府高官稱，內閣大臣們希望文翠珊在脫歐談判首階段結束後下台，否則她有可能在2019年年底的不信任投票中保不住相位。

英國《衛報》的報道指出，文翠珊想留任到確保自己在脫歐談判後有政治遺產，然而有些大臣相信她應在地方選舉後趁勢宣布她的辭職時間表，為保守黨領袖在夏季競逐黨魁之位鋪路。

文翠珊對外需應付歐盟不欲重談脫歐協議，對內需面對國會及內閣中不滿她脫歐策略的情況。《太陽報》報道稱，商業、能源及工業策略大臣祈國光（Greg Clark）、就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）和司法大臣郭達瑋（David Gauke）在一份聯合聲明中表示，倘議員否決首相與歐盟達成的新版脫歐協議，他們下周三（2月27日）會支持叛變的議員，以阻止英國3月29日「硬脫歐」。

《每日電訊報》周五（22日）獨家報道，如文翠珊無法與歐盟達成協議，多達100名保守黨議員會要求英國延遲脫歐。

（衛報／路透社）