飛機座位椅背有鏡頭　新加坡航空與美國航空解畫

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一名網民周日（17日）在社交網站分享一張在新加坡航空（Singapore Airlines）客機內拍攝的照片，指座位椅背上裝設鏡頭，引來其他網民擔心私隱問題。

新加坡航空與美國航空（American Airlines）之後都出來解畫，指部分客機的娛樂系統裝置的確附有鏡頭，但航空公司沒有啟動這些鏡頭，也沒有計劃使用。

一名網民在Twitter上載新加坡航空客機椅背的照片，並指希望知道圖內鏡頭的用途，掀起網民討論，部分網民擔心私隱問題，又有網民指，若下次坐飛機時看見椅背有鏡頭，會用膠紙遮蓋鏡頭。

美聯社及後引述新加坡航空與美國航空的回覆指，確在部分客機裝有類似鏡頭，報道稱，相信其他航空公司的客機椅背也有可能同樣裝有鏡頭。

報道指，客機的娛樂系統內置有這些鏡頭，並非由航空公司額外安裝。鏡頭本來是為了讓乘客透過鏡頭舉行視像會議。

新加坡航空與美國航空均指，公司沒有啟動這些鏡頭，也沒有計劃使用。

新加坡航空指出，該公司有117架客機，當中84架航機裝有類似鏡頭，包括型號為空中巴士A350、空中巴士A380、波音777及波音787的客機。

美國航空則在部分波音777及空中巴士A330-200的特選經濟座位上裝有鏡頭，合共82架。

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（美聯社）

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