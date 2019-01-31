【中美貿易戰】2024年消除逆差？除了大豆與飛機　還有一關鍵產業

中美貿易進入第二輪談判，外界期待副總理劉鶴與美國總統特朗普的會面成果。在1月較早前的首輪談判中，有消息指中國願意大量增購美國商品，務求在2024年消除貿易逆差。 然而即使再如何增購，終究無法完全解決貿易問題，因為美國沒法生產上千億美元的大豆或能源產品讓中國買。

貿易除了實體商品外，無形的服務業也是其中一環，中美貿易戰中不少人都把焦點只集中在商品上。（路透社）

大豆、豬肉牛肉、各類農產品、能源產品、還有波音飛機，這些都是中美貿易上常見的名詞，也是預期中國會向美國增購，縮窄兩國貿易逆差的商品。但在這些一系列的「貨品」背後，人們似乎甚少提及另一項重要的產品───服務業。中美貿易之中，其實還包含了服務業的存在。

中美服務業貿易順差410億美元

服務業又稱為第三產業，包括了非實質的商品，或一些概念產品，如旅遊業、零售、地產、金融、教育、醫療服務等等。中美在這些領域持續交流，需求持續增加。而實際若單從服務業上看，中美服務業貿易在2018年第三季為順差410億美元，並正穩步擴大。

雖然這距離4000億美元逆差有相當距離，但並不代表可以忽略。英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家史萊特（Adam Slater）表示，美國在保險、工程、顧問、軟件開發和許多其他高技能服務行業中，美國企業在國際處於領導位置：「這些都是可以大量賣給中國的，但受到了阻礙。」

互聯網及資訊科技公司全面被禁止在中國發展。（路透社）

中國服務市場對外設限

美國因各種理由不願意出售高科技產品予中國，在另一方面美國服務業在中國亦受到了多重限制。中國為保護自身產業或其他理由，禁止外國企業參與國內部分行業發展，如中國禁止外國企業參與提供互聯網及相關服務；金融行業、保險、運輸、顧問服務等等，都限制了外資持股比例，僅容許有限度合作。

而一些無特別設限的，如前往美國旅行、升學投資、知識產權如品牌專利等，都在蓬勃發展。這就是為何中國在服務業上處處設限，但與美國貿易仍保持順差的理由。

美國輸出服務業 中國與世界各國比例 中國 世界各地 旅遊業 32.6% 19.5% 升學教育 24.1% 5.3% 知識產權 15.2% 16.1% 交通服務 9% 11% 金融服務 6.8% 13.7% 其他商業服務 6% 19.3% 其他 6.3% 15.1% （來源：牛津經濟研究院）

中國過去在服務業上對外資多重設限，但現已正逐步開放，金融業市場是其中一個。（視覺中國）

持續開放金融市場 貿易戰成推手

中國近年來不停傳出開放金融市場的消息，包括開放能源、稀土及電網等22個領域，提高比例或取消金融領域外資持股限制等。2018年4月習近平在博鰲論壇開幕式上，更公布「大幅放寬市場准入、創造更有利的投資環境、加強知識產權保護、主動擴大進口」四大對外開放舉措，要求盡快落地實施。

在那之後中美貿易戰的開啟，令不少輿論將中共此舉措視為應對貿易戰之舉。其實隨著中國經濟向消費型經濟體的全面轉型，繼續對外開放是必然的事，不依外部因素所影響。而中美貿易戰，反而會成為中國加快「第二次改革開放」的助力。

因此，在中美貿易的談判上，我們不必過度質疑「中國還能買什麼」？更不應把焦點只集中在大豆或飛機上。中美如何擴大服務業領域的貿易往來，美國如何把握中國服務業市場進一步開放的機遇，並藉此縮窄白宮夢寐以求的貿易逆差，都是值得注目的。